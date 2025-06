(ANSA) – GUARDAVALLE, 13 GIU – Un operaio di 60 anni, Antonio Demasi, è morto in un incidente sul lavoro a Guardavalle Marina, nel Catanzarese. Demasi, nel momento dell’incidente, stava lavorando alla gestione di un depuratore per conto di una società che aveva ottenuto l’appalto per la manutenzione dell’impianto. L’operaio, secondo una prima ipotesi dai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, potrebbe essere caduto da una scala ed é deceduto nell’impatto col suolo. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118. (ANSA).