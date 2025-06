Iscrizioni agli asili nido di Como, tutto da rifare. La decisione del Tar, il tribunale amministrativo della Lombardia che ha bloccato la chiusura del Magnolia di via Passeri decisa dal Comune di Como rimette tutto in discussione. Palazzo Cernezzi ha disposto dunque la riapertura delle iscrizioni per l’anno 2025-26 e ha rinviato la data di pubblicazione delle graduatorie di ammissione.

La determina

Le nuove decisioni coinvolgono tutte le famiglie di bambini che dovranno frequentare un nido comunale il prossimo anno e si ritrovano ora in una situazione di incertezza. Il dirigente comunale Maria Antonietta Luciani ha firmato una determina, pubblicata all’albo pretorio, che sancisce le nuove decisioni.

L’amministrazione, nel marzo scorso aveva varato il piano di programmazione dei servizi alla prima infanzia, che prevedeva la chiusura del Magnolia e il trasferimento del personale e dei bambini al nido Fantasia. Le famiglie del plesso di via Passeri avevano la possibilità di rifiutare il passaggio al Fantasia e di indicare una diversa struttura.

Entro il 14 giugno scorso era prevista la pubblicazione delle graduatorie di ammissione. La decisione del Tar, che il 28 maggio scorso ha di fatto bloccato la chiusura del Magnolia, come si legge nella determina del Comune, “fa decadere tutta la programmazione dei posti negli asili nido già predisposta per l’anno 2025-26”.

La nuova scadenza

Il 3 e il 6 giugno scorsi, il Comune di Como ha rimandato alle famiglie attualmente frequentanti il Magnolia e il Coccinella di Monte Olimpino, altra struttura da chiudere nei piani di Palazzo Cernezzi, l’invito a indicare nuovamente la struttura prescelta.

“Riteniamo di dover riaprire le iscrizioni agli asili nido comunali privati e convenzionati”, viene precisato dunque nella determina. La nuova scadenza per la chiusura della procedura è fissata per il 24 giugno prossimo. Le nuove graduatorie saranno poi pubblicate tra il 10 e il 14 luglio.