(ANSA) – ROMA, 17 GIU – "L’Italia è ufficialmente tra le Nazioni candidate ad ospitare la nona edizione – quella del 2029 – degli Invictus Games, la più grande manifestazione sportiva mondiale tra veterani delle forze armate. L’Italia ha proposto la Regione Veneto per lo svolgimento dei Giochi investendo su quanto realizzato ed in corso d’opera per l’organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 in termini di infrastrutture sportive e ricettive senza barriere". Lo ha annunciato la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, in seguito all’ufficializzazione – avvenuta oggi, da parte della Fondazione Invictus Games – delle sei nazioni candidate ad ospitare l’evento: Danimarca, Nigeria, Corea del Sud, Usa, Ucraina e, appunto, Italia. "La candidatura – ha sottolineato – è frutto di un percorso iniziato a febbraio scorso a Vancouver – durante lo svolgimento degli ‘IG25’ – negli incontri con i vertici della Fondazione Invictus Games". Entro dicembre 2025 la Fondazione formalizzerà una short list mentre, al termine del processo di selezione, nel mese di giugno 2026, sarà annunciato il Paese scelto per ospitare i Giochi. "Gli Invictus Games – ha dichiarato Rauti – sono un potente strumento di inclusione sociale e riabilitazione psicofisica. L’organizzazione dei Giochi fornirebbe una preziosa piattaforma per sensibilizzare l’opinione pubblica su disabilità, salute mentale, inclusione e reinserimento sociale dei veterani , militari che in servizio o per cause di servizio hanno riportato traumi permanenti". "La manifestazione di interesse presentata è solo il primo passo di una procedura lunga ed articolata – ha concluso Rauti – che auspichiamo si concluda a nostro favore. Sarebbe una vittoria per la nostra nazione ed un riconoscimento per il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa che ha partecipato, rappresentando l’Italia e il tricolore, a tutte le edizioni degli Invictus Games". (ANSA).