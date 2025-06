(ANSA) – MILANO, 20 GIU – Sindacati di base, studenti e associazioni sfilano in corteo a Milano in occasione dello sciopero generale per chiedere di "fermare il genocidio in Palestina e alzare i salari", come recita lo striscione che apre la manifestazione. Sono diverse centinaia, per gli organizzatori un migliaio, le persone che stanno sfilando per le vie del centro di Milano, con bandiere della Cub e della Palestina, davanti all’università Statale sono stati accessi dei fumogeni rossi contro il riarmo e per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Così come nei pressi della sede di Assolombarda. La motivazione principale di questo corteo "è denunciare quello che succede a Gaza dove è in corso un genocidio – ha spiegato Walter Bottaioli, Segretario nazionale Cub -. Abbiamo chiesto inoltre un incontro al sindaco Sala per chiedere che il Comune di Milano disdica le intese che ha in corso con le istituzioni israeliane. Anche a casa nostra però i motivi per scioperare non mancano, c’è prima di tutto il problema salariale, con la povertà che aumenta così come aumentano i lavoratori poveri". In corteo anche il popolo palestinese. "Basta questa strage deve finire subito – ha rimarcato Khader Tamimi, presidente della comunità palestinese in Lombardia -. Serve subito il cessate il fuoco e un processo di pace, noi palestinesi abbiamo il diritto ad avere il nostro Stato, con capitale Gerusalemme". (ANSA).