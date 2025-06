(ANSA) – COSENZA, 20 GIU – Due mesi dopo l’incendio doloso che provocò a Reggio Calabria la distruzione della sua concessionaria d’auto, Emanuele Ionà ha deciso di rimettersi in gioco ed ha aperto a Cosenza un’analoga attività commerciale. "Amo guardare sempre – affermato Ionà – gli aspetti positivi del mio territorio. L’attentato che abbiamo subito non ci ha scoraggiato. Noi vogliamo continuare ad investire in questa regione, che è popolata da una maggioranza di persone perbene che scelgono la strada della passione e del sacrificio. Gli stessi sentimenti che ci hanno portato a crederci ancora e ad essere qui per una nuova sfida che vuole essere innanzitutto un segno di speranza. Il segreto è circondarsi di persone magnifiche, valorizzarle e dimostrare con atti concreti che anche in Calabria si può creare classe dirigente". All’inaugurazione ha partecipato il presidente ed amministratore delegato di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre. "In un mondo così dinamico come quello dell’autovettura – ha affermato Di Silvestre – il ruolo del concessionario deve mutare velocemente. Rimangono fermi i valori e allora, con questi saldi riferimenti, la passione, gli amici che stanno intorno, le persone che danno supporto ed i collaboratori rendono tutto possibile. Il nostro compito è quello essere un punto di riferimento per tutti e diventare per la comunità interlocutori fidati". (ANSA).