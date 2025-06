(ANSA) – GENOVA, 20 GIU – Uno striscione con scritto ‘Salario, diritti, dignità: contratto subito" apre il presidio dei lavoratori metalmeccanici che a Genova come nel resto d’Italia sono in sciopero per chiedere la riapertura delle trattative per il rinnovo del contratto. In Liguria la manifestazione regionale promossa da Fiom-Fim-Uilm ha avuto come punto di concentramento i giardini Melis di Cornigliano a Genova dove si sono riuniti i lavoratori delle grandi fabbriche genovesi, delle piccole e medie imprese della metalmeccanica e delegazioni arrivate anche dalla Spezia e da Savona. Un corteo si sta reca in centro città. Con l’agitazione di oggi i metalmeccanici sono arrivati a 40 ore di sciopero dall’inizio della vertenza. A Genova sono in agitazione con cortei anche i sindacati di base Usb, Cub e Cobas che si sono ritrovati al varco portuale di San Benigno per protestare anche contro il riarmo e la legge sulla sicurezza. Sul fronte trasporti l’agitazione iniziata ieri sera in tutta Italia crea disagi anche se sono garantiti i treni e gli autobus nelle fasce protette. (ANSA).