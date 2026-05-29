Corrente a singhiozzo e disservizi per 500 utenti. Camerlata la zona più colpita

Corrente a singhiozzo o addirittura staccate per ore. Disagi nei quartieri di Camerlata, Rebbio e Breccia, questa l’area da dove sono arrivate le principali segnalazioni. I primi disservizi in mattinata: coinvolte case, uffici, scuole e supermercati. Allarmi che si attivavano da soli a causa degli scompensi e, in alcuni casi, lunghe ore di stop proseguiti fino al pomeriggio.

Sul sito di E-distribuzione di Enel, ad oggi pomeriggio risultavano quasi 500 utenti coinvolti con previsione di ripristino attorno alle 17. Da capire l’origine del guasto. Consulta qui la pagina dedicata alle interruzioni di corrente.