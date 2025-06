(ANSA) – PADOVA, 20 GIU – "Il problema non è mio, io penso a governare, a occuparmi dei problemi dei veneti come ho sempre fatto, fino all’ultimo giorno. Non ho assolutamente paturnie, non perdo il sonno". Così stamani a Padova il presidente del Veneto Luca Zaia ha risposto ai giornalisti sul "tramonto" di un accordo sul terzo mandato nel centrodestra. "Mi spiace solamente – ha aggiunto – che ci possa essere qualcuno che voglia togliere ai veneti la possibilità di scegliersi il nuovo governatore. Se sarà così vorrà dire che io sarò l’unico che non potrà candidarsi in Veneto". (ANSA).