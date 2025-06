(ANSA) – SAN PAOLO, 25 GIU – Al via a Campinas, nello Stato brasiliano di San Paolo, i lavori per la costruzione del primo laboratorio al mondo di massimo livello di bio-sicurezza (Nb4) integrato a un acceleratore di particelle. Il progetto scientifico senza precedenti si chiama Orion, e punta a collegare il Sirius – l’acceleratore di quarta generazione inaugurato dal Brasile nel 2018 – a un laboratorio capace di studiare virus letali e altamente contagiosi in condizioni di massima sicurezza. Solo tre acceleratori come il Sirius sono oggi operativi nel mondo (in Francia, Svezia e Brasile), mentre i laboratori Nb4 si concentrano esclusivamente in Europa e negli Stati Uniti. La sinergia tra le due tecnologie promette di generare immagini mai ottenute prima, a livello atomico, di virus vivi in interazione con cellule, tessuti e piccoli animali. Un salto scientifico che potrebbe aprire nuove strade per lo sviluppo di cure, vaccini e protocolli di contenimento. Il Brasile si candida così a un ruolo di primo piano nella ricerca globale su pandemie, salute e biotecnologie. L’investimento previsto supera i 235 milioni di euro (1,5 miliardi di real). Il progetto è coordinato dal Cnpem, ente privato senza scopo di lucro sotto la supervisione del ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione. (ANSA).