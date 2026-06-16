Mobilità transfrontaliera tra Lombardia e Canton Ticino: firmata una nuova intesa

Potenziamento dell’offerta di treni e autobus, miglioramento dell’integrazione tariffaria di biglietti e abbonamenti per il trasporto pubblico, promozione dell’intermodalità. Sono i punti chiave dell’accordo tra Regione Lombardia e Cantone Ticino, che punta a rafforzare e sviluppare ulteriormente i collegamenti transfrontalieri tra i due territori, promuovendo tra cittadini, lavoratori, studenti e turisti forme di mobilità sostenibile.

L’intesa, che consolida una collaborazione già avviata da 15 anni e aggiorna un precedente documento del 29 aprile 2020, è stata siglata questa mattina a Palazzo Lombardia dal governatore Attilio Fontana, dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente e, per il Canton Ticino della Confederazione Svizzera, dal presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali e dal cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri.

La Lombardia è una regione con oltre 200 milioni di passeggeri all’anno sui treni e circa 800.000 utenti quotidiani. Negli ultimi anni, in particolare, sono cresciute molto le linee Regio Express (che offrono collegamenti rapidi tra i capoluoghi di provincia, Milano, le regioni confinanti e il Canton Ticino) e quelle regionali, che da sole raccolgono oltre 350.000 passeggeri al giorno.

L’intesa prevede il prolungamento a Merone-Erba della S10 da Bellinzona; lo sdoppiamento della S50 nella nuova RE50 (che garantisce maggior velocità tra Lugano e Varese/Malpensa) e l’introduzione della S90 dalla Svizzera per Como e Molteno. Sono inoltre in fase di studio l’instradamento diretto della S50/RE50 da Gallarate a Malpensa sulla nuova linea e la sua prosecuzione fino a Novara. Nel lungo termine, infine, tra gli interventi più rilevanti, l’incremento della frequenza del RE80 Milano-Locarno, che passerà da una corsa ogni ora a una ogni 30 minuti.

Tra i punti dell’intesa, anche il rafforzamento e l’ampliamento della rete degli autobus transfrontalieri.