Talk, musica, spettacoli, attività per i bambini e cucina. Nel weekend torna “Rebbio in Festa”

Incontri, spettacoli, laboratori, musica e cucina. Nel weekend torna “Rebbio in festa”. Il quartiere di Como propone una tre giorni ricca di eventi per ogni gusto e per ogni età. L’appuntamento è in piazzale Braille (parcheggio del cimitero, via Ennodio)

Si parte venerdì 19 giugno alle 19 con il talk dal titolo “La Felicità in Luoghi Periferici” che vedrà protagonista Martino Negri, docente dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Alle 20 è in programma, invece, lo spettacolo “Alla ricerca della felicità” a cura dei ragazzi del gruppo medie, progetto “Oltrelascuola”, alle 20.30 esibizione del Corpo musicale di Rebbio e alle 21.45 è in programma lo spettacolo di Davide Spadolà, dalla trasmissione televisiva Zelig On.

Si prosegue poi sabato 20 giugno dalle 18 con una lunga serie di attività, giochi e momenti dedicati all’arte. La serata prevede danza, musica live e dj set.

Domenica 21 giugno si riparte alle 18 con i laboratori, il teatro dei burattini di Como e ancora musica live.

Sabato e domenica (sempre dalle 18) è prevista un’area attrezzata con i gonfiabili per i bambini e il mercatino delle associazioni.

Per tutte e tre le serate dalle 20 apre anche la cucina per un una cena in compagnia.

Qui di seguito il programma ->