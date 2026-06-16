Maltratta la ex e le brucia l’auto, 53enne arrestato per stalking. In tasca aveva due coltelli

Un copione che si ripete. Lui che non si rassegna alla fine della relazione e inizia a perseguitare la ex e lei che inizia a vivere un incubo fatto di maltrattamenti e insulti fino a vedersi l’auto incendiata lo scorso 8 maggio. Un incubo a cui ora i carabinieri hanno messo fine.

Domenica scorsa i militari della stazione di Erba hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Como su richiesta della Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini, nei confronti di un 53enne considerato responsabile, sulla base degli accertamenti svolti e degli elementi raccolti, di gravi e ripetuti atti persecutori nei confronti della ex fidanzata.

Nel momento in cui è stato fermato è scattata la perquisizione, l’uomo aveva addosso un coltello a serramanico lungo 20 centimetri e un taglierino di 28. Oltre alle manette per stalking per lui è scattata anche una denuncia per porto abusivo di armi, armi che sono state sequestrate. Il 53enne è stato arrestato e trasferito al carcere del Bassone di Como.