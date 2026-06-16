Auto nel lago a Brienno. Arrestato il conducente dell’altra vettura, guidava ubriaco

Incidente nella notte a Brienno, lungo la Regina. Due auto si sono scontrate frontalmente e dopo l’impatto uno dei veicoli ha sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata ed è precipitato per alcune decine di metri nelle acque del lago. Salvata una 35enne che era sulla macchina, mentre un 37enne è rimasto bloccato nell’abitacolo ed è stato recuperato purtroppo già senza vita. Arrestato il conducente dell’altra auto coinvolta nell’incidente, che era alla guida ubriaco.

I carabinieri di Cernobbio hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte. Le due macchine coinvolte, una Fiat Panda e una Mercedes Classe A, secondo i primi accertamenti viaggiavano in direzioni opposte e si sarebbero scontrate frontalmente. Dopo il violento impatto, l’utilitaria è precipitata lungo la scarpata e poi nel lago.

Ingente il dispiegamento dei soccorsi. Inviate automediche e ambulanze e due elicotteri del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa, la squadra speleo alpino fluviale del comando di Como e un’autogru del comando di Varese. Allertata anche l’unità navale della guardia costiera del Lago di Como.

I vigili del fuoco hanno salvato la donna, subito affidata alle cure del personale sanitario. E’ stata trasportata in elicottero in condizioni gravi all’ospedale di Varese. Per recuperare il 37enne, Francesco Piras, residente a Centro Valle Intelvi, è stato necessario l’intervento del nucleo sommozzatori regionale dei vigili del fuoco che, al termine delle ricerche subacquee, ha individuato e recuperato il corpo purtroppo già senza vita dalle acque del lago, fuori dall’abitacolo della macchina.

I carabinieri di Cernobbio e del reparto operativo hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sulla Mercedes viaggiavano due persone, che nell’impatto hanno riportato ferite e traumi ma non sarebbero in gravi condizioni. Il conducente, Ayoub Mouhaddab, 30enne di origine marocchina nato a Saronno e residente a Solaro, nel milanese è stato fermato dai carabinieri e sottoposto agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Aveva un tasso alcolico di 1,78, oltre il triplo del consentito. E’ stato arrestato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. E’ piantonato al Sant’Anna, dove è ricoverato. Trasportato al Moriggia Pelascini di Gravedona il passeggero.

Informata la procura di Como, che indaga per omicidio stradale. Sequestrati i mezzi coinvolti nell’incidente, mentre proseguono le indagini per chiarire la dinamica. Il corpo di Piras è al Sant’Anna e sarà effettuata l’autopsia.