(ANSA) – SULMONA, 29 GIU – Non cessa l’allerta nella contrada De Contra sul territorio comunale di Raiano (L’Aquila) in Abruzzo, dove da ieri è in corso un vasto incendio, causato accidentalmente da un agricoltore che stava bruciando le potature di ulivo: alle sei di questa mattina sono tornati in azione elicottero e canadair per riprendere gli sganci e spegnere le fiamme nel corso della giornata anche se le temperature restano piuttosto alte. Al momento sono circa 200 gli ettari di bosco andati distrutti: nel corso della notte le fiamme hanno ripreso vigore e il fronte è stato monitorato con il presidio notturno dei volontari di protezione civile. Da ieri stanno operando tre squadre di vigili del fuoco, otto di protezione civile e mezzi aerei. (ANSA).