(ANSA) – PALERMO, 30 GIU – "I lavori di recupero del Bayesian si sono conclusi, dopo la consegna dell’albero dello yacht a Termini Imerese. Nel corso dell’operazione sono stati recuperati altre parti dello scafo durante un’ispezione visiva del fondale marino". E’ quanto fa sapere la società olandese Tmc Marine che ha coordinato le operazioni di recupero. Lo scafo di 56 metri del Bayesian è stato finalmente recuperato dal mare sabato 21 giugno e trasportato per 12 miglia fino a Termini Imerese il giorno successivo dalla gru Hebo Lift 10. Lunedì scorso, è stato sollevato su pesanti supporti in acciaio che attendevano sulla banchina, appoggiati su una membrana antinquinamento. Ogni sezione di questa struttura progettata su misura, costruita nei Paesi Bassi, è stata sagomata per adattarsi al profilo dello scafo. I lavori si sono poi concentrati sul recupero dell’albero maestro di 72 metri della Bayesian, che giaceva sul fondale marino da quando era stato staccato dallo scafo per essere sollevato. L’albero è stato recuperato utilizzando palloni di sollevamento gonfiabili e trasportato in porto mercoledì sera. Insieme all’albero sono stati portati altri pezzi recuperati che si sono staccati nei dieci mesi in cui il veliero è rimasto sommerso. I mezzi olandesi sono andati via dalla Sicilia. "Con la consegna dello scafo, dell’albero e di altri parti del Bayesian si è concluso il recupero – dice Marcus Cave, direttore di Tmc Marine – Ringraziamo i team coinvolti in questo impegnativo progetto, insieme alle autorità italiane per la loro assistenza professionale durante tutto il percorso. L’Hebo Lift 10, ha lasciato Termini Imerese venerdì diretta al porto di Rotterdam. Anche la seconda gru Hebo Lift 2 , è partita dalla Sicilia insieme a tutto il personale rimanente. (ANSA).