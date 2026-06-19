Danneggiamento della teca di Mussolini, assolto Cecco Bellosi

In tribunale a Como è stato assolto per non aver commesso il fatto Cecco Bellosi, 78 anni, accusato di avere danneggiato, nella notte del 28 aprile 2023 la teca con le foto di Benito Mussolini e Claretta Petacci a Giulino di Mezzegra, fuori da Villa Belmonte. Bellosi, assistito dall’avvocato Davide Steccanella, era stato sentito in aula nel marzo scorso e aveva ribadito, come aveva sempre sostenuto, di non aver danneggiato la teca, precisando di aver solo portato via i fiori perché posati in un luogo in cui è vietato mettere fiori.

Questa mattina la sentenza di assoluzione. In tribunale, con Bellosi era presente anche un gruppo di esponenti di Anpi e del circolo Arci di Como. Ex esponente di Potere operaio, un passato da militante delle Brigate Rosse, Bellosi è attualmente il coordinatore della comunità “Il Gabbiano”.