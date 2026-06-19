Mutui, a Como 145mila euro di media. Richieste in crescita: sale chi sceglie il variabile

Cresce la voglia di comprare casa sul Lario. I comaschi che chiedono un mutuo puntano in media su una cifra vicina ai 145mila euro, dato che colloca la provincia a metà della classifica lombarda. A fotografare la tendenza è l’Osservatorio di Facile.it e Mutui.it, che ha analizzato le domande raccolte in Lombardia nei primi 5 mesi del 2026. Como si piazza così davanti a territori come Varese e Bergamo, ma resta dietro a Milano, in cima con importi nettamente più alti. Una posizione, dunque, che racconta un mercato immobiliare comasco vivace ma più contenuto rispetto al capoluogo di regione.

A livello lombardo la richiesta media tocca i 151mila euro, il 2,3% in più rispetto a un anno fa. Cala intanto l’età di chi accende un mutuo, scesa a 38 anni. Resta invece stabile il valore degli immobili acquistati, poco sopra i 226mila euro. Un segnale, dunque, di una domanda che riguarda sempre più i giovani, decisi a comprare nonostante un quadro economico ancora incerto.

Cambia poi il modo di finanziarsi. Il tasso fisso resta il preferito dai lombardi, ma cresce in modo netto chi sceglie il variabile o il misto, passato in dodici mesi da meno dell’1% all’8,4% del totale. Del resto oggi il variabile risulta la soluzione più conveniente, con rate di partenza più leggere rispetto al fisso. La recente decisione della Banca centrale europea di alzare i tassi potrebbe però rimettere tutto in discussione, riducendo quel vantaggio nei prossimi mesi.