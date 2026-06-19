Como, strappano una collanina a un passante: fermati quattro giovanissimi

Baby rapinatori in azione a Como. Un 15enne di origine marocchina e un 19enne italiano sono stati arrestati la scorsa notte dalla polizia. I due sono ritenuti responsabili, in concorso con altri due giovani denunciati a piede libero, del reato di rapina aggravata ai danni di un uomo nel centro cittadino.

L’episodio si è verificato nella tarda serata in piazza Cavour, dove la vittima è stata avvicinata dal gruppo di quattro giovani. Secondo quanto ricostruito, i quattro avrebbero accerchiato l’uomo e uno di loro gli avrebbe strappato dal collo una collanina d’oro, subito raccolta da un complice. Il gruppo si è quindi allontanato nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Le volanti della questura, subito inviate sul posto dopo la segnalazione della rapina, mentre stavano raggiungendo la piazza sono state avvicinate da un cittadino che aveva assistito alla scena. L’uomo ha indicato agli agenti la via dove i quattro giovani erano fuggiti, consentendo loro di individuarli e raggiungerli nel giro di pochi istanti.

Dagli accertamenti è emerso come tutti i ragazzi fermati fossero già noti alle forze dell’ordine. Durante il controllo, uno di loro è stato trovato in possesso della collana appena rubata, che era stata nascosta tra i vestiti. Gli agenti sono riusciti a rintracciare anche la vittima, che ha confermato quanto accaduto e ha poi formalizzato la denuncia negli uffici della questura.

Le indagini, supportate dalle testimonianze raccolte, hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica della rapina e il ruolo assunto dai singoli partecipanti. Al termine dei riscontri, i due giovani ritenuti responsabili del furto della collana, sono stati arrestati per il reato di rapina aggravata in concorso. Uno dei due, minorenne, è stato portato al Beccaria di Milano, mentre l’altro, maggiorenne, al Bassone di Como.

Gli altri due giovani coinvolti, uno minorenne, l’altro maggiorenne, sono stati invece denunciati a piede libero per lo stesso reato. La collana recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.