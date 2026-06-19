157 anni di polizia locale a Como: le nuove sfide tra overtourism e microcriminalità

Stamattina la Festa della Polizia locale di Como per il 157esimo anniversario di fondazione. Occasione per fornire un bilancio dell’attività (sono stati 26.764 gli interventi effettuati) e per dare il benvenuto ai 27 nuovi agenti che hanno pronunciato oggi la solenne promessa. La cerimonia è stata trasmessa in diretta su Etv.

Le parole del comandante Vincenzo Aiello, del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e del sindaco di Como Alessandro Rapinese parlano di un Corpo che sul territorio va incontro a nuove sfide. Sfide che diventano sempre più impegnative sul fronte della gestione dei flussi turistici e della microcriminalità. “La città cresce e si evolve e gli agenti sono chiamati ad essere sempre più presenti tra la gente” è stato ribadito.