Albavilla, lunedì senso unico alternato sul ponte di via Saruggia

Lunedì è previsto il senso unico alternato sul ponte di via Saruggia ad Albavilla per le indagini e le prove strumentali sul ponte che passa sopra la strada provinciale dei Laghi di Pusiano e di Garlate. L’intervento mira a raggiungere un adeguato livello di conoscenza della struttura, passaggio necessario per la successiva progettazione degli interventi. Per garantire la sicurezza degli operatori al lavoro e, al contempo, la fluidità della circolazione, in corrispondenza del ponte lunedì sarà istituito un senso unico alternato, dalle 9 alle 16.30, regolato da semafori con sensori di coda.