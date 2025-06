(ANSA) – CAMPOBASSO, 30 GIU – La Procura della Repubblica di Larino, su imputazione coatta disposta nei giorni scorsi dal Giudice delle indagini preliminari, ha richiesto il decreto di citazione diretta a giudizio a carico del presidente della Regione Molise Francesco Roberti per diffamazione aggravata ai danni di un avvocato del Basso Molise. La vicenda trae origine di una denuncia querela e da un esposto presentato dal presidente Roberti contro l’ avvocato Roberto D’ Aloisio, penalista Termolese e presidente della Camera Penale, reo, secondo il governatore, di averlo offeso con dichiarazioni pubbliche nelle quali affermava che Roberti non aveva provveduto, a distanza di anni, al pagamento di parcelle professionali dovute agli avvocati penalisti per le difese sostenute con successo (fatti riferiti al periodo nel quale l’attuale presidente della Regione era sindaco di Termoli, ndr). In udienza penale si è verificato il colpo di scena: il legale ha documentato la veridicità di quanto aveva affermato e cioè il mancato pagamento di onorari a lui spettanti. Al proscioglimento dell’avvocato è seguito l’effetto boomerang con Roberti che è stato incriminato dal Giudice delle indagini preliminari e raggiunto da imputazione coatta per diffamazione nei confronti del professionista, fatto per il quale il Procuratore della Repubblica ha chiesto la citazione diretta a giudizio del governatore a udienza predibattimentale. Per questa vicenda, che non ha nulla a che vedere con l’inchiesta sui rifiuti condotta dalla Direzione investigativa antimafia di Campobasso, Roberti risulta anche iscritto nel registro degli indagati per calunnia ai danni del professionista mentre un dirigente del Comune di Termoli è accusato di depistaggio: avrebbe fornito false informazioni agli inquirenti avvalorando così l’esposto del presidente. D’ Aloisio, non ha smentito la notizia trapelata dagli ambienti giudiziari, e nel ringraziare l’avvocato Nicola Bonaduce che lo ha assistito nella difesa, ha annunciato che l’eventuale risarcimento dei danni verrà devoluto ai ragazzi autistici. (ANSA).