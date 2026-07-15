Treni, il biglietto diventa contactless. Parte Pay&Go sulla linea Milano Cadorna-Como Lago

Due tocchi, nessuna attesa e si può partire. Si chiama Pay&Go ed è il nuovo sistema di Trenord che permette di acquistare il biglietto ferroviario direttamente con una carta di credito fisica o su smartphone.

Il servizio debutta sulla linea Milano Cadorna-Como Lago e funziona in modo molto semplice: un primo tocco alla partenza e un secondo all’arrivo. Il sistema riconosce così il percorso effettuato e calcola automaticamente la tariffa del viaggio.

Una soluzione pensata per rendere gli spostamenti ancora più rapidi e comodi. Pay&Go era già attivo sui collegamenti aeroportuali tra Milano e Malpensa e ora entra anche nella rete regionale. Dopo la Milano Cadorna-Como Lago, il sistema sarà progressivamente esteso ad altre linee Trenord. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con FNMPAY, l’istituto di pagamento del Gruppo FNM specializzato nelle soluzioni digitali per la mobilità.

E da oggi anche le scuse si riducono al minimo: niente più macchinette fuori servizio o applicazioni capricciose per giustificare l’assenza del biglietto