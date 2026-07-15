BCC presenta il calendario degli eventi culturali: musica, mostre, cineforum e festival filosofico

Presentate ad Alzate Brianza, nella sede della BCC Brianza Laghi, le iniziative culturali che animeranno il territorio lariano nei prossimi mesi.

Si parte con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Festa di Sant’Anna, che come da tradizione si svolgerà a Fabbrica Durini. Nel quinto giorno dei festeggiamenti, mercoledì 22 luglio, alle 21 il sagrato della chiesa di Sant’Andrea Apostolo ospiterà il tradizionale Concerto Bandistico del Corpo Musicale Monsignor G. Nava di Lurago d’Erba, inserito nella Rassegna Musicale BCC Brianza Laghi, iniziativa che valorizza la tradizione musicale del territorio.

La serata sarà anche l’occasione per celebrare i 120 anni della Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, fondata nel 1906. Verrà presentato il logo ufficiale dell’anniversario, che accompagnerà tutte le iniziative dedicate alla ricorrenza. Sarà inoltre possibile acquistare il miele celebrativo realizzato per l’occasione e, al termine della serata, è previsto il tradizionale taglio della torta dei 120 anni.

Un appuntamento che unisce musica, storia e spirito di comunità nel segno della Festa di Sant’Anna.

Nei prossimi mesi spazio anche ad altre iniziative culturali. A settembre è in programma il Concorso e “Mostra Estemporanea di Pittura”, organizzato in occasione della Festa della Madonna di Rogoredo con il supporto dell’Associazione Genitori Orsenigo e della Pro Loco Alzate – Arteincomune APS per Olgiate.

A ottobre tornerà il cineforum, che quest’anno si propone come una chiave di lettura della geopolitica contemporanea. Il progetto sarà coordinato dal Professor Fabrizio Fogliato per la parte cinematografica e dal Dottor Filippo Casati per gli incontri di approfondimento.

Sempre da ottobre prenderà il via anche il festival filosofico “Terre Incognite. Vivere l’epoca dell’incertezza”, dedicato ai temi e alle sfide del nostro tempo.