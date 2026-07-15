Maltempo, strade come fiumi a Como. Sirene a Blevio, ma nessun danno

Una intensa perturbazione nel pomeriggio ha colpito il territorio lariano. Pioggia abbondante e raffiche di vento hanno allagato numerose strade sia del capoluogo che della provincia. Blackout si sono registrati in diversi quartieri. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per taglio piante e strade allagate. Una pianta è caduta sulla carreggiata in via Per San Fermo, dove nel pomeriggio è stato istituito il senso unico alternato in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco. Il sottopasso di Lazzago è tornato ad allagarsi e ha portato alla chiusura temporanea di via Colombo. Strade come fiumi anche in via Milano e viale Varese.

Si sono verificati disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Asso-Seveso-Milano.

Strade come fiumi anche a Blevio, dove sono risuonate le sirene di allerta per la popolazione, ma non si sarebbero verificati altri danni. Le opere di contenimento dei detriti del versante della montagna avrebbero quindi funzionato. Inevitabili, però, come ribadito anche oggi dal sindaco, gli allagamenti e le colate di fango.