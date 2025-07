(ANSA) – BRUXELLES, 01 LUG – La mostra per gli 80 anni dell’ANSA sbarca in Europa. Da martedì 8 luglio l’esibizione sarà visibile presso il Parlamento europeo di Strasburgo per l’intera settimana, che ospita la Plenaria di luglio. Per l’occasione la mostra fotografica sarà arricchita di alcune immagini iconiche che hanno segnato la storia dell’Unione europea. L’esibizione, che si terrà presso la sala Emilio Colombo, sarà anche l’occasione per un confronto sull’importanza di avere un’informazione corretta, sia dal punto di vista testuale sia da quello visuale, in un’epoca che vede il moltiplicarsi delle influenze malevole dalle fake news. La mostra fotografica, ospitata all’Eurocamera dalla vicepresidente Antonella Sberna, sarà inaugurato alle ore 13, alla presenza dell’amministratore delegato Stefano de Alessandri, di Julia Rodriguez Arevalo, presidente e ceo della Europea Press Photo Agency (EPA), sponsor dell’iniziativa assieme a Intesa Sanpaolo, prenderà parte ai saluti finali con la Senior Director European Regulatory & Public Affairs Francesca Passamonti. Al vernissage saranno presenti eurodeputati ed esponenti delle istituzioni comunitarie. L’inaugurazione sarà trasmessa in diretta sul sito e sui canali social dell’ANSA. La mostra ANSA80 è stata pensata per ricordare, attraverso scatti celebri e meno noti, le otto decadi nelle quali la prima agenzia italiana ha raccontato l’Italia, l’Europa, il mondo. Dalla politica ai grandi eventi internazionali, dai fatti di cronaca che hanno segnato il Novecento e i primi anni Duemila ai momenti cruciali della storia dell’Ue, la mostra fornisce un quadro del nostro vissuto comune, raccontato per immagini attraverso l’ANSA e con il contributo di Epa. (ANSA).