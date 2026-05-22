Giovane cade nel lago e si aggrappa a una boa di fortuna: il salvataggio dei vigili del fuoco

Un giovane caduto nel lago a Carate Urio è stato messo in salvo dalle unità navali dei vigili del fuoco dopo che si è aggrappato a una boa.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi.

Il 25enne è accidentalmente caduto nel lago durante le operazioni di attracco di un’imbarcazione. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio inciampando mentre si trovava vicino alo scafo, urtando violentemente la spalla e il capo contro l’imbarcazione prima di finire in acqua.

Nonostante il forte dolore e lo stato di agitazione, il 25enne è riuscito ad aggrapparsi a una boa di fortuna, rimanendo cosciente in attesa dei soccorsi. Un passante, udite le grida di aiuto, si è precipitato lungo la riva riuscendo a individuare il ragazzo e a lanciare immediatamente l’allarme.

La sala operativa dei vigili del fuoco di Como ha inviato tempestivamente le unità navali con a bordo due soccorritori acquatici, supportate da una squadra di appoggio da terra. Raggiunto il giovane in acqua, i pompieri hanno provveduto al recupero e alla messa in sicurezza del ferito, successivamente trasportato al molo più vicino a bordo dell’imbarcazione di soccorso.

Durante le operazioni sono arrivate inoltre le barche della Polizia di Stato e della Guardia Costiera, a supporto dell’operazione di emergenza.

Il 25enne, sempre rimasto cosciente ma dolorante e fortemente spaventato per l’accaduto, è stato infine affidato ai sanitari del 118 per le cure e gli accertamenti del caso.