La Lega Calcio: Nico Paz migliore centrocampista del campionato 2025-2026

Un riconoscimento di assoluto rilievo per Nico Paz. Il giocatore del Como è stato nominato dalla Lega Serie A quale migliore centrocampista della serie A 2025-2026. L’associazione ha assegnato i suoi premi per il campionato che si chiude domenica con la 38esima e ultima giornata, con i lariani che giocheranno a Cremona.

I vincitori – spiega la Lega Calcio – sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

I premiati

MIGLIORE GIOCATORE IN ASSOLUTO: Federico Dimarco (Inter)

RISING STAR: Kenan Yildiz (Juventus)

MIGLIOR PORTIERE: Mile Svilar (Roma)

MIGLIOR DIFENSORE: Marco Palestra (Cagliari)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Nico Paz (Como)

MIGLIOR ATTACCANTE: Lautaro Martinez (Inter)

ALLENATORE DELL’ANNO: Christian Chivu (Inter)

PREMIO FAIR-PLAY: Vanja Milinkovic-Savic (Napoli)