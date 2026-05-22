Allo stadio Sinigaglia sono terminati i lavori di demolizione della curva Ovest, un’opera richiesta dalla Uefa per fare disputare le gare delle competizioni europee nell’impianto cittadino. La richiesta era di rimuovere la struttura in tubolari e di costruirne una in muratura.

Da lunedì scatterà una ulteriore fase con il posizionamento delle macchine da perforazione e i lavori per le fondazioni speciali della futura curva, che dovrebbero prendere il via martedì, al massimo mercoledì.