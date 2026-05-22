Cantù, presentato coach Vitucci. Allievi: “L’uomo giusto per il nostro progetto sportivo”

Sarà l’allenatore che guiderà Cantù nell’anno del 90esimo e nella stagione in cui sarà inaugurata la nuova arena di corso Europa.

Una bella responsabilità e molta pressione per Francesco “Frank” Vitucci, nuovo tecnico del club brianzolo.

Il coach veneziano, classe 1963, è stato presentato ufficialmente.

Al suo fianco il presidente Roberto Allievi e il nuovo general manager Simone Giofrè che in passato ha già lavorato con Vitucci a Treviso, Brindisi e Varese.

“Ringrazio il Club per questa prestigiosa opportunità, che mi onora molto – ha detto il nuovo allenatore dell’Acqua S.Bernardo – Quando è arrivata questa proposta, ho detto facilmente di sì, perché questo è un club che affonda le radici nella pallacanestro italiana che ha fatto la storia, ma ben agganciato al presente e con lo sguardo proiettato avanti; qui c’è un settore giovanile importante, un seguito e una passione che non sono secondari. La pressione è forte ma deve diventare uno stimolo per tutti. Finalmente avrò il calore della sua curva dalla mia parte. Per me questo è un posto che ha un significato, il che mi stimola molto e mi carica della responsabilità di fare bene e di compiere dei passi assieme in avanti. Ringrazio i due tecnici che mi hanno preceduto, Brienza e De Raffaele, per aver riportato questa squadra in serie A e aver consolidato la categoria, in un momento in cui questo campionato è molto competitivo. Sarà importante condividere gli obiettivi, sapere chi siamo e dove vogliamo arrivare, andando tutti in una sola direzione”.

Il presidente Roberto Allievi ha aggiunto: “Sono felice della scelta di coach Vitucci: è l’uomo giusto per il nostro progetto sportivo, che è molto ambizioso. Ora toccherà a lui, insieme a Simone Giofré, guidare la gestione del prossimo biennio sportivo. Gli auguro ovviamente tutto il bene. Sono sicuro che saprà costruire una squadra in linea con i nostri valori e lavorare bene. Noi gli metteremo attorno una struttura per supportarlo nel miglior modo possibile”.

“Appena finita la mia conferenza stampa di presentazione ci siamo messi al lavoro con l’agente di Vitucci – ha detto il nuovo general manager della Pallacanestro Cantù Simone Giofrè – Questa è stata una trattativa rapida, che ci ha portati velocemente alla conclusione di ieri. Abbiamo ingaggiato uno dei tecnici più esperti in Italia, con oltre 700 panchine in Lba, 3 promozioni e più titoli di miglior allenatore dell’anno. A Frank mi lega un rapporto consolidato negli anni e nelle diverse piazze in cui abbiamo lavorato insieme, sarà il nostro nono anno insieme”.