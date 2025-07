(ANSA) – MATERA, 03 LUG – La giornata della festa del 2 luglio in onore della Protettrice di Matera, Maria Santissima della Bruna, ha fatto registrare circa 120 mila presenze. Il dato, stimato dall’Associazione che organizza la festa, riguarda il ‘giorno più lungo’ per i materani e per i tanti turisti che hanno partecipato ai diversi momenti di un evento giunto alla 636/a edizione: la processione dell’alba, detta dei pastori, quella di mezzogiorno, dal Duomo alla parrocchia Maria Santissima Annunziata al rione Piccianello, dove c’è la fabbrica del Carro trionfale di cartapesta, e quella serale da Piccianello al Duomo, sotto le luminarie e i cavalieri in costume, fino all’assalto e alla ”distruzione” del manufatto. Folla anche per assistere allo spettacolo di fuochi pirotecnici di mezzanotte. L’assalto al Carro trionfale, avvenuto poco prima dell’arrivo in piazza Vittorio Veneto e con la ”tradizionale” distruzione completata in piazza ha avuto un bilancio di sette feriti, (il più grave ha riportato una prognosi di 20 giorni) che hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale Madonna delle Grazie. Sono stati tutti dimessi. L’associazione Maria Santissima della Bruna prosegue intanto nelle attività di promozione della candidatura della Festa a bene immateriali dell’Unesco, che porterebbe valore aggiunto all’importanza religiosa e culturale che l’evento ha per il territorio e per la comunità locale. (ANSA).