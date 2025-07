(ANSA) – CATANZARO, 04 LUG – "Nelle ultime ore la Guarda di finanza, a quando si apprende su input della Procura della Repubblica di Catanzaro, sta svolgendo degli accertamenti negli uffici della Cittadella regionale. Ben vengano i controlli e gli approfondimenti: i Dipartimenti della Regione Calabria non hanno nulla da nascondere ed hanno agito sempre in totale trasparenza e secondo quanto previsto dalla legge. Uno dei tratti distintivi del mio governo regionale è stato il rigore con il quale abbiamo e stiamo amministrando la cosa pubblica, con in cima la sanità". Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. (ANSA).