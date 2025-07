(ANSA) – CAGLIARI, 04 LUG – In Italia, rispetto a trent’anni fa, si raccoglie carta e cartone quasi sette volte di più. E nel 2024 si registra un nuovo aumento, +3,5% rispetto al 2023. Al nord l’Emilia-Romagna sfiora i 100 chili per abitante, al centro la Toscana prima con 82,8 kg/ab. La Sardegna invece è la migliore regione del sud e isole con 60,5 kg/abitante. Superata la quota di 3,8 milioni di tonnellate raccolte nel 2024, con un aumento di oltre 130mila tonnellate rispetto all’anno precedente. Lo rileva il trentesimo rapporto annuale di Comieco, il Consorzio nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, presentato oggi a Cagliari in occasione della firma di un accordo integrativo tra il Consorzio e il comune sardo per un ulteriore sviluppo della raccolta differenziata. La media pro-capite nazionale sale a 65,4 kg di carta e cartone raccolti per abitante (30 anni fa era di 10 kg/ab). Particolarmente significativo il superamento, per la prima volta, della soglia dei 50 kg pro-capite nel Mezzogiorno. Il Nord mantiene la leadership con oltre 83.000 tonnellate aggiuntive e un incremento medio del 4,4%, trainato dal Veneto (+9,5%) e dalla Lombardia che con oltre 613.000 tonnellate si conferma la regione con i volumi assoluti più elevati. Il centro cresce del 2,8%, con l’Umbria che registra il miglior incremento percentuale (+7,8%) e il Lazio il maggior aumento quantitativo (+13.400 tonnellate). La Sicilia, con un balzo di 10 mila tonnellate raccolte in più, e la Sardegna, che supera la soglia dei 60 kg pro-capite, si avvicinano alla media nazionale confermandosi capofila tra le regioni del Mezzogiorno. "Da 10 anni il Sud è in crescita costante e nel 2024 per la prima volta nella sua storia, supera la soglia simbolica dei 50 kg pro-capite, sfiorando il milione di tonnellate complessive con un incremento del 2,5%", spiega Amelio Cecchini, presidente di Comieco. Nel 2024, le sei città metropolitane monitorate da Comieco (Milano, Roma, Napoli, Firenze, Torino, Palermo) mostrano segnali incoraggianti: crescita del 4,1% rispetto al 2023. I benefici della raccolta differenziata sono anche economici: oltre 231 milioni ai Comuni, quasi 30 milioni in più rispetto al 2023. Si aggiungono poi altri 57 milioni di euro per la lavorazione in impianto. L’obiettivo per i prossimi anni resta duplice: migliorare la qualità dei conferimenti e intercettare i volumi ancora fuori dal circuito dalla raccolta differenziata, circa 350.000 tonnellate di carta e cartone stimate solo nel Mezzogiorno. (ANSA).