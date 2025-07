(ANSA) – CIVITANOVA MARCHE, 07 LUG – Cade dallo scooter, colpisce in faccia un ragazzo che lo stava guardando e infine causa la frattura di una mano a un poliziotto. Un 23enne italiano di origine nordafricana è stato arrestato dalla polizia di Civitanova Marche (Macerata) per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Secondo le ricostruzioni della polizia, il giovane, dopo alcune manovre spericolate con lo scooter, è caduto e si è procurato delle lesioni, che tuttavia non lo hanno fatto desistere dall’inveire contro alcune persone che erano presenti. Uno dei quali ha anche ricevuto dei colpi al volto. Inoltre, gli agenti hanno notato che rifiutava le cure mediche e inveiva anche contro di loro. Una volta portato in commissariato, il 23enne ha aggredito gli agenti e nel tentativo di fermarlo un poliziotto ha subito una frattura alla mano. Grazie anche all’intervento in ausilio di una pattuglia dei carabinieri l’uomo – gravato da precedenti di polizia per rapina, danneggiamento, rissa e lesioni e destinatario di Daspo urbano – è stato poi arrestato. (ANSA).