(ANSA) – ROMA, 11 LUG – Una Coalizione internazionale per la Scienza, la Ricerca e l’Innovazione in Ucraina. È quanto ufficialmente lanciato oggi in occasione della Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina 2025 tenutasi Roma. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il ministero dell’Università e della Ricerca italiano, il ministero dell’Istruzione e della Scienza ucraino, l’Unesco e la Commissione Europea, e rappresenta un passo centrale nella promozione della scienza, della ricerca e dell’innovazione quali pilastri per una ripresa sostenibile, inclusiva e duratura dell’Ucraina. (ANSA).