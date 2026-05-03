Domenica sul lago, ancora folla alla biglietteria della Navigazione

Ultimo giorno di ponte per molti lavoratori e turisti arrivati sul Lago di Como alla scoperta delle sue bellezze. E così anche oggi, prima del fatidico rientro, complice la giornata ancora favorevole (eccetto qualche velatura), in molti hanno deciso di concedersi una gita sul lago. C’è chi ha scelto di passeggiare per le vie di Como e chi ha preferito muoversi via lago per scoprire i suoi borghi più affascinanti. Ed è proprio l’immancabile domenica sul lago la causa delle lunghe code alla biglietteria della Navigazione, di fronte a piazza Cavour, a Como, affollata – di nuovo – di turisti e visitatori.

Domenica di code (ancora) alla Navigazione. Occhi puntati sui prossimi ponti

Dopo tre giorni di turismo sfrenato, da domani si torna alla solita routine. In molti lasceranno il lago, in attesa del prossimo ponte, quando – meteo permettendo – è facile prevedere un’altra folla di turisti, alla Navigazione, in viale Geno e sulle strade comasche.

Occhi puntati già sulla festività svizzera dell’Ascensione, festeggiata in tutti i Cantoni, che regalerà quattro giorni di ponte, dal 14 al 17 maggio. Spazio poi alla Festa della Repubblica: per chi potrà prendersi un giorno di ferie sarà un lungo fine settimana, da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno.