Cantù perde in casa con Treviso, ma ottiene comunque la salvezza

Cantù è salva e anche nella prossima stagione giocherà in serie A. Non per merito proprio, visto che i brianzoli hanno perso per 72-80 nella gara interna contro Treviso. Ma la contemporanea vittoria della Virtus Bologna sul campo di Sassari ha di fatto condannato i sardi alla retrocessione. Ad un turno dalla fine Sassari è in fondo alla classifica con 14 punti, mentre Cantù e Treviso sono a quota 18.

Per i brianzoli la stagione è finita, visto che nell’ultima giornata avrebbero dovuto incontrare Trapani, che però è stata esclusa dal campionato per problemi societari. Ma il +4 su Sassari è sufficiente per festeggiare la permanenza in A.



Una partita molto nervosa al PalaDesio, come era giusto attendersi. I parziali delle quattro frazioni sono stati 15-21, 22-17, 19-13, 16-29. Cantù ha ceduto nel finale, con gli ospiti che hanno preso il sopravvento e hanno segnato i canestri che dovevano segnare, mentre l’Acqua S.Bernardo ha inanellato una lunga serie di errori. Sbagli che potevano costare carissimi, ma è stata Bologna, con la vittoria a Sassari, a risolvere a favore dei brianzoli una situazione che poteva essere molto complicata.