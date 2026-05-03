Domenica di rientri e caos sulle strade comasche: code sulla A9, tutto fermo sulla Regina

Oltre 7 milioni di italiani in viaggio per il ponte del primo maggio. Tre giorni in cui, nonostante i rincari, in molti non hanno rinunciato a una vacanza e a un po’ di meritato relax. Preso d’assalto il Lago di Como e con lui le sue strade. Code segnalate venerdì sulla Regina, ieri sulla Lariana e oggi – che è la domenica di rientro per eccellenza – è il turno dell’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Nel pomeriggio traffico in particolare in direzione Svizzera e all’altezza di Como Monte Olimpino per chi invece procede in direzione sud.

Auto in coda verso la dogana

Rallentamenti nel pomeriggio di domenica 3 maggio per chi si dirige verso Milano, all’altezza di Como Monte Olimpino

Fine del ponte, si torna a casa: dall’A9 alla Regina, code e disagi sulle strade comasche

Già dal pomeriggio di domenica tutto fermo sulla Statale Regina. Situazione prevedibile dopo il consistente flusso di turisti che si è sposato sul lago in occasione del ponte del primo maggio. Lunghi serpentoni d’auto, praticamente immobili, tra Tremezzina e Lenno. Coda anche a Sala Comacina. Una manciata di chilometri che tuttavia diventano un incubo. Rallentamenti e tempi di percorrenza dilatati per chi si dirige verso Como.

“Bene la presenza dei movieri anche nei festivi, sia il primo maggio sia in questa domenica di rientri”, ha sottolineato il comandante della polizia locale di Tremezzina, Massimo Castelli. Da ieri, inoltre, il servizio è ampliato anche al sabato e non più esclusivamente dal lunedì al venerdì. Un supporto fondamentale quello dei movieri, soprattutto ora che la stagione turistica è ufficialmente avviata, in un periodo in cui il lago è sempre più affollato di turisti e muoversi sulle sue strade diventa un’ardua impresa, in particolare nei weekend. “I movieri hanno permesso di direzionare i pullman, evitando che si incrociassero con le auto o altri mezzi di grosse dimensioni, nelle strettoie e non solo“, spiega Castelli, che definisce “molto positivo l’esperimento dei movieri anche durante il ponte”.