(ANSA) – NUORO, 13 LUG – Ancora una giornata di lotta al fuoco in Sardegna. Oltre a quello di Carbonia, è in corso un vasto incendio nelle campagne di Sindia, in provincia di Nuoro. Le fiamme, alimentate dal forte vento, sono arrivate a minacciare l’azienda agricola "Pischedda". Sul posto sta operando una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro, con la squadra boschiva del Comando di Oristano. A terra i vigili del fuoco stanno provvedendo al presidio dell’azienda agricola, circondata dalle fiamme, insieme con il personale del Corpo forestale, la Protezione civile e la polizia di Stato. Dall’alto, invece, per spegnere le fiamme stanno operando anche i mezzi aerei della flotta regionale. (ANSA).