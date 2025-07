(ANSA) – CARBONIA, 13 LUG – Ancora momenti di paura alle porte di Carbonia, nel Sulcis, per il divampare un vasto incendio, proprio nella stessa zona del rogo di ieri sera. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente ad alcuni casolari di campagna, ma sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi aerei del Corpo forestale della Regione Sardegna e le squadre a terra dei vigili del fuoco. L’incendio, causato probabilmente da qualche focolaio ancora acceso da ieri, è stato subito circoscritto e spento. Le squadre dei vigili del fuoco hanno terminato il lavoro e sono già rientrate in caserma, mentre gli elicotteri della flotta regionale proseguono le operazioni di bonifica. Ieri l’incendio aveva consigliato l’evacuazione di alcune abitazioni in località Sirai e di un campo rom, mentre un distributore di carburanti e un caseificio erano stati salvati dall’arrivo della macchina antincendi. (ANSA).