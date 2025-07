Le recenti ondate di maltempo che hanno creato ingenti danni al territorio lombardo, hanno spinto la Giunta Regionale ad approvare un nuovo programma di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo dai rischi idrogeologici. Un piano per la messa in sicurezza che prevede lo stanziamento di oltre 24 milioni di euro, volto a finanziare 50 opere strategiche in tutta la Lombardia.

Gli interventi sul territorio con un adeguato piano di prevenzione e manutenzione, diventano dunque prioritari per scongiurare i danni provocati dal maltempo. I lavori sui corsi d’acqua, coinvolgeranno tutte le province. Massima attenzione anche al rischio frane e al dissesto idrogeologico, con la tutela delle infrastrutture e dei cittadini.

Il nuovo programma 2025-2027, ratificato dalla Giunta della Regione Lombardia, prevederà una stretta sinergia con gli enti locali. “Alla provincia comasca sono stati assegnati 1,7 milioni di euro”, ha sottolineato, soddisfatta la Consigliera Regionale della Lega Gigliola Spelzini. I finanziamenti andranno ad Albavilla per la messa in sicurezza della Roggia Molinara con una cifra pari a 500.000 euro. Altri 750.000 euro, spetteranno invece a Lurate Caccivio per la riqualificazione del torrente Lura. Infine a Vercana, andranno 450.000 euro per il consolidamento dei versanti e altre opere idriche.