(ANSA) – ROMA, 16 LUG – Un nucleo freddo in discesa dal Nord Europa sui Balcani porterà domani una rapida fase di tempo perturbato al Centro-Sud con temporali anche intensi. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. L’avviso prevede dalla mattinata di domani precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, su Lazio, specie settori meridionali ed orientali, Abruzzo, Molise e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo, Molise, Basilicata e su alcuni settori di Umbria, Lazio, Campania e Puglia. (ANSA).