(ANSA) – ROMA, 17 LUG – Rapido fronte temporalesco, poi torna l’anticiclone africano e in avvio della prossima settimana ci sarà un’ondata di caldo molto intensa con valori di oltre 40°C al Centro Sud ed in Sicilia. Sono le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Dal Nord Europa arriva un rapido fronte temporalesco che interesserà parte dell’Italia portando precipitazioni e un temporaneo calo delle temperature e peggioramento del tempo in particolare sulle regioni del Centro e parte del Sud – afferma – colpendo le zone interne di Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Puglia. Questo passaggio perturbato farà scendere le temperature di 4-5°C attivando anche un ventilazione vivace su Sardegna e versante Adriatico". Ma già da venerdì 18 e poi in maniera più decisa dal prossimo weekend – continua Gussoni – "l’anticiclone africano tornerà grande protagonista. Aspettiamoci un fine settimana molto caldo e soleggiato con temperature pronte a salire verso i 34°C sulle pianure del Nord, sui settori tirrenici, in Puglia e sulle due Isole Maggiori. Locali temporali potranno interessare l’arco alpino" "Questo – conclude Gussoni – sarà il preludio ad una fase ancora più rovente attesa poi in avvio della prossima settimana quando una nuova pulsazione dell’anticiclone provocherà un’ondata di caldo africano molto intensa con valori ad oltre 40°C al Centro Sud ed in Sicilia". Nel dettaglio – Giovedì 17. Al Nord: ultimi rovesci in Romagna poi sole, meno caldo. Al Centro: temporali specie tra adriatiche e Lazio. Al Sud: soleggiato, qualche rovescio in arrivo in Puglia e Campania. – Venerdì 18. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato. Sabato 19. Al Nord: temporali su Alpi, sole altrove. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo Tendenza: sensibile aumento delle temperature da domenica ed in avvio della prossima settimana (ANSA).