(ANSA) – ROMA, 21 LUG – Su Milano "noi dobbiamo lavorare puntando sul consenso della borghesia produttiva della città, sul mondo riformista, dobbiamo allargare i confini del centrodestra: io lancio anche un appello ad Azione e a Carlo Calenda perché con un candidato civico potremmo trovare anche il consenso, così come è successo in Basilicata, di una forza che non è del centrodestra, ma che su un progetto per una città come Milano, potrebbe ritrovarsi con un candidato civico sostenuto dal centrodestra". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi delle prossime elezioni nel capoluogo lombardo. (ANSA).