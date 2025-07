Applausi e cori in sostegno di Matteo Ricci da oltre 200 cittadini e amministratori locali. Così è stato accolto l’europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, all’ingresso del Royal Hotel a Lido di Fermo, dove si è recato per l’evento "Cambiare le Marche, Migliora l’Italia". La dimostrazione di sostegno arriva dopo la notizia dell’avviso di garanzia arrivato ieri a Ricci, nella veste di ex sindaco di Pesaro, nella giornata di ieri che lo stesso europarlamentare e candidato presidente ha reso pubblico con un video sui social dove si definisce "estraneo ai fatti". (ANSA).