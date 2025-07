(ANSA) – CAGLIARI, 26 LUG – Da Tunisi a Milano Malpensa e poi finalmente a Cagliari. Torna in Sardegna questa notte Valentina Greco, la 42enne cagliaritana ritrovata lo scorso 19 luglio a Sidi Bou Said, nella sua abitazione, dopo che per una decina di giorni i familiari non avevano più sue notizie. Molto provata fisicamente e psicologicamente, ha chiesto attraverso il legale Gianfranco Piscitelli, di non essere tempestata di domande su quanto accaduto in Tunisia e di non essere ripresa al suo arrivo. Non una contrapposizione con i media, spiega l’avv. Piscitelli, ma "una umana comprensibile richiesta stante il suo stato fisico". Solo in un secondo momento fornirà, attraverso l’avvocato, chiarimenti, rettifiche e precisazioni. Proprio per accogliere la donna, il comune di Selargius – residenza dei familiari della donna nell’hinterland di Cagliari – col sindaco Pier Luigi Concu in testa, si sta organizzando. L’assessora alle Politiche giovanili e Attività produttive, Rita Ragatzu, ha chiamato i genitori di Valentina per eventuale necessità di trasporto o assistenza all’arrivo in aeroporto. (ANSA).