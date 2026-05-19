Rapina al Synlab di Luisago, bandito solitario minaccia la dipendente e fugge con i soldi

Rapinatore solitario in azione questa mattina al centro prelievi Synlab di Luisago. Il bandito, con il volto coperto dal cappuccio della felpa, ha fatto irruzione nella struttura. Avrebbe minacciato l’operatrice della struttura per farsi consegnare il denaro presente nella cassa. Il malvivente sarebbe poi fuggito, dileguandosi rapidamente. Non è chiaro se avesse un complice ad attenderlo fuori. I dipendenti del centro medico hanno dato l’allarme e sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno raccolto le testimonianze e avviato le indagini per risalire al responsabile del colpo. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare elementi utili ad individuare il responsabile del colpo. Ancora da quantificare il bottino.