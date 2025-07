(ANSA) – VICENZA, 29 LUG – Caso di dengue a Schio (Vicenza) e scatta la disinfestazione a tappeto attorno all’abitazione dell’uomo che si trova in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute. A comunicarlo l’Ulss 7 Pedemontana che ha predisposto la disinfestazione nel raggio di 200 metri dalla residenza del soggetto, anche in area privata, come previsto dallo specifico protocollo regionale. Il sistema di igiene dell’Ulss 7 Pedemontana ha avviato l’indagine epidemiologica, dalla quale risulta come probabile origine del contagio un recente viaggio all’estero. "Abbiamo messo in atto il protocollo previsto dalla Regione per i casi di contagio da arbovirosi – commenta il Direttore Generale Carlo Bramezza – che prevede una stretta collaborazione tra il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e l’amministrazione comunale. Il tema è in questi giorni di attualità, ma voglio sottolineare che come Azienda sanitaria di concerto con la Regione del Veneto e in collaborazione con le amministrazioni comunali siamo partiti già dalla scorsa primavera con un’intensa attività di prevenzione. Non c’è dunque motivo di allarme – precisa Bramezza – come dimostra anche la prontezza con cui l’Azienda e il Comune si sono attivati in questo caso". (ANSA).