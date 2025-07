(ANSA) – ROMA, 31 LUG – "Non ci sono ragioni allo stato per chiedere un passo indietro a Ricci". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa nella sede del Movimento, a Roma. "Chiedergli un passo indietro sarebbe un brutto precedente, sarebbe fare di tutta l’erba un fascio" (ANSA).