“Germogli di Giustizia, fiori di Libertà”, gli studenti della scuola media Foscolo al Teatro Sociale: appuntamento giovedì alle 18

“Germogli di Giustizia, fiori di Libertà”: è il titolo dello spettacolo-concerto che giovedì 21 maggio alle 18 andrà in scena al Teatro Sociale di Como. L’evento sarà presentato dagli alunni della classi musicali della scuola media Foscolo di Como, in gemellaggio con gli studenti della scuola Don Milani di Firenze. L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti su prenotazione, è già andato sold out.

L’evento promosso dal

L’evento della scuola media Foscolo al Teatro Sociale

L’evento si colloca in un programma più ampio organizzato dall’istituto comprensivo Como Borgovico e segue quello di lunedì 18 maggio, quando i giovani alunni della primaria Corridoni hanno fatto conoscere il quartiere razionalista e i suoi simboli.

In vista della Giornata della Legalità, che si celebra il 23 maggio, l’iniziativa pone al centro il tema della giustizia. Per l’occasione, interverrà anche il presidente del consiglio di istituto, Simone Molteni, da sempre impegnato in difesa della scuole della città.