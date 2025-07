(ANSA) – RIETI, 31 LUG – Il nuovo ospedale "Grifoni" di Amatrice (Rieti) "è uno dei simboli della ricostruzione", afferma in una nota la Regione Lazio dando conto che la ricostruzione dell’immobile del nuovo presidio sanitario "è giunta al 50% della sua realizzazione". L’importo totale dei lavori a oggi si aggira intorno ai 42,3 milioni di euro, rispetto ai 29 previsti inizialmente. La consegna dei lavori, spiega ancora la Regione in occasione della visita ad Amatrice del presidente Francesco Rocca, era inizialmente prevista per giugno 2025, "ma la mancanza di fondi e i ritardi accumulati hanno fatto slittare la data di inaugurazione del nuovo ospedale entro il 2026". "Siamo davvero vicini. Questa è una struttura iconica per quello che può rappresentare per una comunità avere il suo presidio sanitario che riprende a vivere e a funzionare. E’ bello vedere che sono ripresi i lavori e non ci vorrà molto per completarlo" ha detto Rocca visitando il cantiere del nuovo ospedale. A oggi risultano completate tutte le opere strutturali in cemento armato e i tetti in legno. È in corso la posa in opera della facciata ventilata (lavori al 70%), mentre i tecnici stanno installando gli impianti elettrici (circa al 20%). Una volta conclusi i lavori, "l’ospedale "Grifoni" sarà in funzione grazie a dotazioni all’avanguardia, sistemi di telemedicina, laboratori e ambulatori specialistici. Dal 2026 i posti letto in totale saranno 75". La nuova struttura avrà 21 posti letto di medicina generale, 40 per il recupero e la riabilitazione e 14 posti letto ambulatoriali per interventi in day hospital (day hospital multispecialistico). Rocca ha spiegato che "per troppo tempo si è pensato che Amatrice potesse rinascere da sola. Insieme al commissario Castelli e a tutte le istituzioni, governo in primis, ci stiamo dando da fare per recuperare il tempo che si è perso. I cittadini hanno ragione, sono 9 anni che attendono. Sono 9 di distruzione e dolore, guai a permetterci di giudicare. Solo loro sanno davvero cosa hanno passato. Trovo sia normale che io oggi possa pagare il prezzo della rabbia – ha detto ancora Rocca -, è una responsabilità che sento sulle mie spalle, ma stiamo facendo tutto il possibile per recuperare il tempo perso". (ANSA).